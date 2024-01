Wsparcie dla kredytobiorców? Twoja zdolność kredytowa pójdzie ostro w dół? Wszystko przez szykowane zmiany! redpp

Sektor bankowy pilnie apelował o konkretne zmiany w sprawie wsparcia dla kredytobiorców. Tymczasem jednak wiele wskazuje na to, że Ministerstwo Finansów będzie chciało jeszcze zwiększyć wsparcie dla kredytobiorców. Jaki będzie tego efekt? Według obecnych spekulacji, jeśli zostaną wprowadzone zapowiadane zmiany, zdolność kredytowa przeciętnej polskiej rodziny drastycznie spadnie. Co to będzie oznaczało?