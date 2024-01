Wsparcie psychologiczne dla młodzieży w Toruniu. Gdzie szukać pomocy, gdy dziecko zmaga się z kryzysem psychicznym?

Prób samobójczych coraz więcej

W 2023 roku liczba prób samobójczych wśród dzieci i nastolatków poniżej 18 roku życia wyniosła aż 2139. W województwie kujawsko-pomorskim odnotowano ich aż 60, przy czym 9 zakończyło się śmiercią. Jest to znaczący wzrost do lat poprzednich. Statystyki pokazują, że młodzi ludzie coraz częściej mierzą się z problemami, których sami nie potrafią rozwiązać. Zwiększenie dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży jest więc kluczowe.