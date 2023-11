Wszystkich Świętych 2023. Torunianie wyruszyli na cmentarze

Porządkowanie grobów

Już od kilku dni trwały prace porządkowe na toruńskich cmentarzach z okazji zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych. Każdego dnia wiele osób wędrowało na cmentarze, by nie tylko odwiedzić swoich bliskich, lecz także przygotować ich nagrobki. W środę, 1 listopada jeszcze przed rozpoczęciem liturgii torunianie przygotowywali wiązanki, znicze i modlili się za tych, których już nie ma. A dzięki słonecznej pogodzie i przyjemnej aurze czas ten stał się wyjątkowy.

Wśród odwiedzających groby bliskich na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego odbyła się także kwesta. Około 70 osób, w tym samorządowcy, posłowie, artyści czy sportowcy, zbierało datki na renowację kwatery Glińskich położonej w części cmentarza należącej do parafii świętych Janów. Przed bramami cmentarzy można było dostrzec także sprzedawców ze zniczami bądź kwiatami. Chętnych do zakupu nie brakowało.

Czas zadumy i refleksji

Dla wielu osób uroczystość Wszystkich Świętych oraz trwające kolejnego dnia Zaduszki są czasem nie tylko wspominania tych, którzy odeszli, lecz także momentem zadumy i autorefleksji. W tych dniach poświęcamy wiele uwagi naszym najbliższym, ciesząc się ich obecnością, ale staramy się także zatrzymać gdzieś na chwilę, by pomyśleć nad sensem tego, co aktualnie dzieje się w naszym życiu, bo często wśród zawirowań dnia codziennego po prostu nie mamy na to czasu.