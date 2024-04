Wyborcza mapa Torunia. Tak głosowali mieszkańcy poszczególnych osiedli

Przed drugą turą wyborów będziemy pytać kandydatów na prezydenta Torunia o najważniejsze z perspektywy mieszkańców rzeczy. We wtorkowej debacie na żywo zmierzą się Michał Zaleski i Paweł Gulewski.…

Wygląda to całkiem ciekawie. Obecny prezydent zdobył więcej głosów od Pawła Gulewskiego jedynie na Glinkach. Swoją drogą frekwencja na tym osiedlu była jedną z najniższych. Do tego obie liczby (frekwencja w procentach i poparcie dla obecnego prezydenta) są takie same.