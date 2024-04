Wybory już w niedzielę. Co w środę mówili kandydaci na prezydenta Torunia?

Koalicja Ruchów Miejskich zorganizowała przy Rondzie Praw Kobiet briefing pod hasłem "Miasto równych szans".

- Dzisiaj mamy Dzień Tęczy - mówiła Magdalena Noga, kandydatka tego ugrupowania na prezydenta Torunia. - Tęcza kojarzy mi się z czymś pięknym. Gdy pracowałam z dziećmi, one często malowały tęcze. Dlatego, że one również widziały to piękno. I chciałabym, by w każdym z nas było to dziecko. Uważamy, że Toruń nie jest miastem równych szans. Jest miastem niewykorzystanych możliwości. Koalicja Ruchów Miejskich stworzyła program "Bezpieczny Toruń", który ma zapewnić bezpieczeństwo wszystkim, bez względu na płeć, rasę, wyznanie. Chcemy, żeby równe szanse miały osoby z niepełnosprawnością. Trzeba zniwelować wszystkie blokady architektoniczne. Trzeba też pomóc seniorom. Liczę, że zostanę prezydentem Torunia. Skoro panowie przez tyle czasu nie poradzili sobie z problemami, o których mówiłam, to może czas na kobietę? Powołam trzech pełnomocników: do spraw równego traktowania, do spraw polityki senioralnej oraz do spraw dzieci i młodzieży. Żaden z komitetów wyborczych w Toruniu nie proponuje powołania takich pełnomocników, a uważam, że od tego powinniśmy zacząć.