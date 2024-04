Wybory prezydenta Torunia. Jak głosowali mieszkańcy miasta?

Wyniki wyborów prezydenckich w Toruniu

Torunianie pokazali, że wybory samorządowe są dla nich ważne. Jak podawała wczoraj PKW, do godz. 17 w mieście frekwencja wyniosła 37,31 proc. W niedzielnym głosowaniu wybieraliśmy radnych sejmiku województwa, radę miasta oraz prezydenta. O to ostatnie stanowisko ubiegało się aż 8 kandydatów.

Jak już wcześniej informowaliśmy, w Toruniu szykuje się druga tura 21 kwietnia. Zmierzą się w niej zwycięzca wczorajszego głosowania Paweł Gulewski (KO) i Michał Zaleski (KWW Michała Zaleskiego). Przewaga tego pierwszego jednak nie była tak duża, by wybory rozstrzygnąć w jednym głosowaniu. Rywali dzieli prawie 12 proc. głosów na rzecz kandydata KO.