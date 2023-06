Wypadek na autostradzie pod Toruniem! Szczegóły i zdjęcia zdarzeń drogowych z ostatnich godzin Piotr Paszelke

W nocy doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego. Do zdarzenia doszło na autostradzie A1. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, choć zniszczenia pojazdu są wyraźne. Wcześniej, w okolicy Wielkiej Nieszawki doszło do innego zdarzenia. Oto szczegóły!