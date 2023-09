Wypadek przy ul. Turystycznej w Toruniu. Kierująca wjechała w latarnię

We wtorek 19 września przed godz. 13.00 doszło do wypadku przy ul. Turystycznej w Toruniu. Kierująca autem marki audi kobieta prawdopodobnie z przyczyn zdrowotnych zjechała z drogi i uderzyła w latarnię. Na miejsce wezwano służby medyczne oraz straż pożarną z OSP i PSP. Poszkodowana kierująca audi została zabrana do szpitala.