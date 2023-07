Wypadek w gminie Obrowo. Zderzyły się dwa auta. Jedna ofiara [aktualizacja]

W środę (19.07) po godzinie 20. na trasie z Dobrzejewic do Łążyna w gminie Obrowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Siła uderzenia musiała być ogromna, co widać na zdjęciach. W wypadku ucierpiały dwie osoby, które trafiły do szpitala.

Aktualizacja - jedna z ofiar niestety zmarła.