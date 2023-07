Toruń. Utonięcie 14-latka w Wiśle. Policja przekazała pierwsze ustalenia w sprawie dramatu

Utonięcie 14-latka w Wiśle

Jak przekazuje policja, grupa nastolatków spędzała poniedziałkowe popołudnie nad Wisłą w Złotorii na wysokości ujścia Drwęcy. Około godziny 15:00, w poniedziałek, do toruńskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o tonącym 14-latku. Służby zawiadomili koledzy chłopaka. Na miejscu działo 15 zastępów straży pożarnej.

- Mamy do dyspozycji także dwie łodzie z nurkami – mówiła po godz. 17:00 mł. bryg. Aleksandra Starowicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Tragedia na Wiśle w Złotorii. Policja bada sprawę

- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że grupa pięciu chłopców w wieku około 14 lat odpoczywała na dzikiej plaży nad rzeką. Około godziny 15:00 nastolatkowie postanowili się schłodzić i weszli do Wisły popływać. W pewnym momencie jeden z chłopców zniknął pod powierzchnią wody. Koledzy próbowali mu pomóc, niestety bezskutecznie - przekazuje mł. asp. Dominika Bocian, oficer prasowy KMP w Toruniu.

14-latek utonął w Wiśle. Policja z apelem do rodziców

Policja zwróciła się z apelem do wypoczywających nad wodą. - Apelujemy do rodziców, by dzieci przebywały nad akwenami wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów - dodaje mł. asp. Bocian.