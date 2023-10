Wypadek w Papowie Toruńskim. Było wahadłowe kierowanie ruchem

W poniedziałek 16 października po godzinie 23 na skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Matejki w Toruniu doszło do zderzenia samochodu osobowego z tramwajem. Kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia.

Do zdarzenia doszło o godz. 09:43. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wykonali dostęp do kierowcy pojazdu osobowego poprzez usunięcie drzwi przy wykorzystaniu narzędzi hydraulicznych. Udzielali poszkodowanemu pomocy do czasu przybycia medyków. Konieczne było gaszenie pożaru akumulatora oraz jego odłączenie, kontrolowane przy pomocy kamery termowizyjnej. Strażacy neutralizowali także płyny pokolizyjne na jezdni i wahadłowo kierowali ruchem.