Co przyniosła zimowa waloryzacja emerytur

Waloryzacja świadczeń emerytalnych w maju dała w efekcie wzrost wypłat emerytur rzędu 12,12%. Prawdopodobnie jest to ostatnia tak wysoka podwyżka w tym roku. Wyższe przelewy spowodowane były równoczesną wypłatą trzynastych emerytur (1780,96 zł), które zostały doliczone do przelewu emerytury z kwotą podstawową.

Czy w maju będą niższe emerytury?

Niektórzy seniorzy nie dostaną emerytury w maju?

Emerytura jest wypłacana co miesiąc (w stałych terminach dziennych). Przypomnijmy, że chodzi tutaj o 1.,5.,6.,10.,15.,20. i 25. dzień miesiąca. Są jednak wyjątki od tej reguły. Takim wyjątkiem jest sytuacja, kiedy to jeden z terminów wypłaty przypada na sobotę (albo inny dzień wolny od pracy). W takim wypadku zmienia się termin wypłaty emerytury, ponieważ przelewy z ZUS nie są realizowane w dni wolne. Sytuacja taka ma miejsce w majowym kalendarzu, kiedy to 1. dzień miesiąca jest świętem państwowym. W związku z tym, ZUS przelewa wypłaty nie 1 maja, ale dzień wcześniej - 30 kwietnia!