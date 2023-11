Wypłaty lekarzy, pielęgniarek i salowych w szpitalach. Gdzie najlepiej zarabiają pracownicy słuzby zdrowia?

Będą zmiany dla lekarzy?

Wynagrodzenia kadry medycznej

Coraz więcej osób otrzymuje bezpłatne leki. Są one dostępne nie tylko dla wybranych, jak miało to miejsce dotychczas. Jeszcze do niedawna jedynie seniorzy 75+ otrzymywali darmowe leki. Według…

Będą podwyżki w branży medycznej?

Kto w szpitalu dostanie najwięcej w styczniu 2024?

Choć lekarze i pielęgniarki podwyżki otrzymują dopiero w lipcu, w styczniu na wzrost wynagrodzeń mogą liczyć pracownicy tzw. działalności podstawowej. Są to sanitariusze oraz salowe. Minimalne wynagrodzenie dla nich to obecnie 4 125 zł, choć od stycznia 2024 roku ma to już być 4242 zł brutto. Wobec wyraźnego wzrostu minimalnej krajowej ma to oznaczać, że zarówno salowe, jak i sanitariusze od stycznia będą zarabiać minimalną płacę, co może wywołać u nich spore niezadowolenie.