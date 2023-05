Leki bez recepty są powszechnie dostępne. Nawet uczeń je kupi! Jak to w ogóle możliwe? Czy samoleczenie w Polsce jest bezpieczne?

Dlaczego w Polsce rośnie samoleczenie?

Za jeden z głównych powodów wzrostu samoleczenia w Polsce stawia się długie kolejki do lekarzy, które w połączeniu z wykluczeniem komunikacyjnym zachęcają do leczenia się na własną rękę. Stowarzyszenie Leki Tylko z Apteki w informacji prasowej podkreśla, że leczenie na własną rękę nie jest niczym złym, powinno jednak trwać krótko, a leki dawkowane samodzielnie powinny być stosowane tylko doraźnie. Kluczowe tu jest bezpieczne stosowanie po medykamenty. W sytuacji, gdy jest prosty dostęp do leków nawet dla uczniów, istnieje duże ryzyko nadużywania leków przez osoby, które nie mają na ten temat dostatecznej wiedzy. To zaś może stanowić poważny problem dla zdrowia, a nawet i życia ludzkiego.

Dlaczego powinno się uregulować rynek leków?

Prezes HTA Formedis i założyciel Fundacji Watch Health Care, Krzysztof Łanda wskazuje na to, że w pozaaptecznym obrocie lekami panuje chaos, brak kontroli i ustalenia kryteriów pozwalających na rozsądny obrót lekami. Postuluje on wprowadzenie europejskich standardów.

Kupowanie leków poza apteką jest coraz popularniejsze?

Raport Stowarzyszenia Leki Tylko z Apteki wskazuje na to, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że leków sprzedawanych poza aptekami będzie przybywać. Dlaczego? Starzejące się społeczeństwo zdecydowanie temu sprzyja, podobnie jak wzrost wykluczenia komunikacyjnego i niezwykle duże kolejki do lekarzy. Jednocześnie w dobie Internetu można dostrzec prostszy dostęp do informacji oraz wzrost świadomości społecznej samoleczenia. Ludzie chętniej leczą się samodzielnie, ale niekoniecznie oznacza to bezpieczeństwo. Tym bardziej że rozmaite koncerny nieraz agresywnym marketingiem skłaniają do kupowania zbyt dużych ilości leków.