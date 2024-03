Wystartowała Toruńska Triada 100-lecia Biegów Maratońskich. Kto pobiegł? [ZDJĘCIA]

W zawodach wystartowało około tysiąc osób. Zawodnicy wybiegli ze startu kwadrans po tym, jak wystartowali maratończycy w mistrzostwach Europy Masters.

Toruńska Triada 100-lecia Biegów Maratońskich w Polsce to cykl trzech imprez biegowych organizowanych w Toruniu w okresie od wiosny do jesieni 2024 roku. Cykl upamiętnia 100. rocznicę zorganizowania w Polsce pierwszego, najdłuższego biegu otwartego na dystansie 37,5 km, na trasie z Płutowa do Torunia.