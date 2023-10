XXIII Dzień Papieski w Toruniu. Kwiaty pod pomnikiem i festyny

Dzień Papieski jest organizowany w Polsce od 2001 roku. To wyraz wdzięczności i duchowej łączności z papieżem św. Janem Pawłem II. Jest także okazją do przypomnienia jego nauczania. Obchody koordynuje Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Po mszach świętych przed kościołami zbierane są datki dla jej podopiecznych z niezamożnych rodzin. To żywy pomnik św. Jana Pawła II.