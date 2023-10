Crystal Park w Ostaszewie skończył 17 lat. Zakłady poszukują pracowników. Co oferują? (Październik 2023)

Początkowo pracodawcami były tu głównie koncerny z Japonii, z Sharpem na czele. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej - z dobrodziejstw Strefy (ulg w działalności) korzystają w zdecydowanej większości przedsiębiorstwa polskie. Jakie to zakłady i co produkują? Kogo szukają do pracy jesienią tego roku? Oto szczegóły.

Polski kapitał w Crystal Parku w Ostaszewie. Oto działające tutaj firmy

Boryszew to marka słusznie kojarzona z biznesmenem Romanem Karkosikiem. W Crystal Parku ma swoje dwie spółki - Maflow Plastics Poland i Boryszew Tensho. Pierwsza produkuje przewody elektryczne i klimatyzację do samochodów. Druga - tworzywa termpolastyczne. Wsparcie strefowe, decyzją z 2021 roku, ma pierwsza z wymienionych.

B.A.U.S. AT natomiast to znany producent ambulansów i karetek. Ta firma decyzję o wsparciu ma jeszcze gorąca - z 2023 roku.

Katarzynki to kolejna marka rozpoznawalna tak w samym Toruniu, jak i na rynku krajowym. Pełna nazwa spółki to "Katarzynki Akcesoria Meblowe". Firma specjalizuje się w produkcji takich elementów z tworzyw sztucznych, metodą wtryskową. Warto przypomnieć, że Katarzynki jako kilkuosobowa firma rodzinna rozpoczęła swoją działalność w 1989 roku. Przez trzy dekady naprawdę urosła w siłę.

Zakłady w Ostaszewie potrzebują pracowników. Kogo konkretnie? Co oferują?

TIOMAN to lider na polskim rynku produkcji drogowych konstrukcji stalowych, elektroniki drogowej, znaków aktywnych, tablic i znaków, oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego. Do swojej fabryki w Ostaszewie szuka obecnie np. specjalistów ds. kontroli jakości. W ogłoszeniach oferuje "atrakcyjne wynagrodzenie, prywatną opiekę medyczną, kartę sportową i stałe zatrudnienie – umowę o pracę wraz ze wszystkimi świadczeniami".

Oferty pracy publikują też (np. na swoich stronach internetowych) Apator, TZMO, B.A.U.S.T i inni. Zorientowani wiedzą, że zatrudnienie bezpośrednio u pracodawcy jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli szukamy pracy na stałe. Nieustannie największe rekrutacje do pracy w Ostaszewie, głównie do mniej skomplikowanych prac na produkcji, prowadza liczne agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy.

Co oferują agencje w październiku bieżącego roku? Oto przykład: "Wynagrodzenie 3700 zł brutto plus 200 zł dodatek motywacyjny plus dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek za dojazdy (wyliczany na podstawie kilometrów), pracę od poniedziałku do piątku w systemie 3-zmianowym". To jedne z najczęściej spotykanych warunków zatrudnienia przez takiego pośrednika.