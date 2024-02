Z diecezji toruńskiej na Filipiny. Tak księża i wierni wsparli samotne matki

Zbiórka w diecezji toruńskiej: na kursy na Filipinach

Zbiórka dla kobiet z Filipin: biskup toruński dziękuje za udział

Rozdziałem funduszy zajmie się pochodząca z diecezji toruńskiej siostra Klaudia Olejniczak. Od sześciu lat przebywa na Filipinach. Wspiera najuboższych mieszkańców jednej z dzielnic Manilii, stolicy tego państwa.

- Cieszymy się z efektów akcji w diecezji toruńskiej. To dowód na to, że chcemy mieć mentalność misyjną. Do akcji zostały zaproszone wszystkie parafie diecezji. Uczestniczyli w niej księża i wierni świeccy. Wszystkim im ogromnie dziękuję. Muszę przyznać, że za każdy razem, gdy organizowane są takie akcje, odzew jest wspaniały. Akcja wsparcia dla kobiet z Filipin miała piękne hasło: "Nadzieja szyta na miarę". Udział w niej to forma przygotowania się do Roku Jubileuszowego, jakim rok 2025 ogłosił papież Franciszek. Poza tym modlitwa bez uczynków nie przynosi rezultatu, a tu mamy piękny uczynek - podsumował ks. bp Wiesław Śmigiel.