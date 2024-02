Zasiłek dla bezrobotnych 2024. Komu przysługuje? Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych? Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Czym jest zasiłek dla bezrobotnych?

Osoby, które straciły pracę, nieraz nie z własnej winy potrzebują czasem wsparcia. Dla nich stworzono zasiłek dla bezrobotnych. Jest to forma wsparcia finansowego udzielana tym osobom bez pracy, które spełniły określone kryteria. Świadczenie to tylko tymczasowo rekompensuje utratę dochodów wynikającą z bezrobocia. Za wypłacanie zasiłku dla bezrobotnych są odpowiedzialne Powiatowe Urzędy Pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych 2024 - warunki

Przede wszystkim przyznanie zasiłku dla bezrobotnych jest zależne od braku dostępności odpowiedniej dostępności:

Stażu,

Oferty zatrudnienia,

szkoleń,

przygotowania zawodowego dla dorosłych,

robót publicznych,

prac interwencyjnych.

Dla osób, które nie mają pracy.

Skorzystanie z prawa do zasiłku dla bezrobotnych wymaga spełnienia następujących warunków: 18 miesięcy poprzedzające rejestrację w urzędzie pracy powinno zawierać w sobie co najmniej 365 dni (1 rok) bycia zatrudnionym z wynagrodzeniem wynoszącym co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, które jest objęte opłatami składkowymi na Fundusz Pracy. Nie uwzględnia się tu czasu trwania urlopów bezpłatnych, które przekraczają łącznie 30 dni.