Zatrzymanie złodzieja w Toruniu. Ukradł siedem rowerów, ostatni spod szkoły

- 11 lipca br. do stanowiska kierowania śródmiejskiego komisariatu wpłynęło zgłoszenie o kradzieży roweru. Jednoślad został pozostawiony przed budynkiem jednej z toruńskich szkół - mówi Sebastian Pypczyński z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. - Następnego dnia intensywna praca policjantów wydziału kryminalnego komisariatu Toruń-Śródmieście doprowadziła do wytypowania i namierzenia sprawcy.

Kim jest złodziej rowerów z Torunia

Okazał się nim 31-letni mieszkaniec Torunia. - Kryminalni złożyli mu niezapowiedzianą wizytę. W miejscu zamieszkania złodzieja odnaleźli utracone mienie - uzupełnia policjant. - Funkcjonariusze zatrzymali 31-latka, doprowadzili do radiowozu, skąd trafił prosto do policyjnego aresztu. Zabezpieczony przez mundurowych rower wrócił już do rąk właściciela.