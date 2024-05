Pęknie uszczelka lub rura w mieszkaniu? Robi się problem...

- I to jest kolejny temat - twierdzi Czytelnik. - "Wyguglowałem" w Internecie sporo hydraulików, którzy oferują swoją pomoc w nagłych przypadkach przez 24 godziny na dobę. I wszystko byłoby fajnie, gdyby odbierali telefony. Po wielu próbach gdzieś dodzwoniłem się, a pan obiecał, że zorientuje się, czy da radę dojechać i da mi znać w ciągu pięciu - dziesięciu minut. I - faktycznie, oddzwonił. Na drugi dzień. Na szczęście jednak po jakimś czasie oddzwonił jeden z hydraulików, do których nie mogłem się dodzwonić. Wysłałem mu zdjęcie feralnego zaworu, przyjechał w ciągu dziesięciu minut, w pięć ten zawór wymienił i było po kłopocie. Co ciekawe, skasował zaledwie 150 złotych, co było dla mnie miłym zaskoczeniem. A najśmieszniejsze jest to, że na drugi dzień na tablicy w przedsionku domu znalazłem numer do pogotowia wodno - kanalizacyjnego, co, przyznam szczerze, przeoczyłem. Pewnie sporej części nerwów bym uniknął, gdybym tam zadzwonił, ale nie wiem, czy spółdzielcze służby przyjeżdżają do prywatnych mieszkań, czy tylko do ogólnodostępnych pomieszczeń, jak na przykład piwnice?