Zderzenie samochodów w Toruniu. Jeep dachował

O tym, że kierowcy także w mieście powinni zachowywać szczególną ostrożność nikogo specjalnie przekonywać nie trzeba. Dotyczy to nie tylko skrzyżowań i przejść dla pieszych. Niestety praktycznie codziennie na ulicach Torunia dochodzi do różnego rodzaju wypadków. Tak było również dzisiaj w okolicach południa na skrzyżowaniu Broniewskiego z Szosa Okrężną, gdzie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów. Na miejscu były wszystkie służby: straż pożarna, policja i pogotowie.