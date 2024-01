Zderzenie trzech aut w Magdalence pod Bydgoszczą. Zobacz zdjęcia z miejsca zdarzenia

Chwilę po godz. 7.00 na Stanowisko Kierowania PSP wpłynęło zawiadomienie o zderzeniu trzech aut osobowych w miejscowości Magdalenka (gm. Dobrcz). Jak potwierdza oficer dyżurujący KW PSP w Toruniu, jedna osoba została poszkodowana i zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Łącznie samochodami podróżowało pięć osób. Nie doszło do zakleszczenia ani do zadymienia żadnego z aut. Na miejscu działały służby, w tym PSP, OSP oraz policja.