Zjedz jak Kopernik. Toruńskie restauracje przygotowały specjalną ofertę dań z czasów najsłynniejszego torunianina Katarzyna Kucharczyk

Z okazji 550. urodzin najsłynniejszego torunianina szefowie kuchni z wybranych restauracji przygotowali specjalne dania inspirowane przepisami z XVI wieku. Zjedz jak Kopernik to jedno z wydarzeń, które odbywa się w ramach Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Co przygotowano i co jadano w tamtejszych czasach?