Złoto Brzezińskiego, brąz sztafety. Lekkoatleci MKL-u Toruń z medalami mistrzostw Polski

- Przy mojej aktualnej dyspozycji i aktualnym zdrowiu był to wymarzony scenariusz i wymarzony dzień. Cieszy mnie życiówka i mistrzostwo Polski. Liczyłem na to, że udany będzie już jeden z pierwszych skoków. W tym sezonie jest u mnie taka tendencja, że z reguły to właśnie te pierwsze skoki są najlepsze. Spodziewałem się więc, że na mistrzostwach Polski będzie podobnie, a kolejne próby będą już gorsze. W ostatniej serii rywale mocno się zbliżyli, ale ja jestem zawodnikiem, który skupia się na sobie i myśli o tym, jak poprawić własny wynik. Oddzielam mocno swoje skoki i skoki rywali. Skok w dal to dla mnie lekka baza pod sprint, tak samo jak sprint jest lekką bazą pod skok w dal. Łączę te konkurencje, bo warto rozwijać się na dwóch płaszczyznach. Można potem wybrać, w czym lepiej konkurować - powiedział Brzeziński.