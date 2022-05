Zmarła Anita Nowak. Nauczycielka i szefowa sztabu WOŚP miała 53 lata

W niedzielę, 29 maja dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Odeszła Anita Nowak, charyzmatyczna nauczycielka, działaczka społeczna i kulturalna. Zmarła zdecydowanie za wcześnie, w wieku 53 lat. Anita Nowak od prawie 30 lat pracowała w SP nr 1 na toruńskiej starówce. Była dobrym duchem tej szkoły, wnosiła tam radość, energię i setki pomysłów. W poniedziałek miała pojechać ze swoją klasą na wycieczkę. Życie jednak napisało inny scenariusz.

- To była nasza przyjaciółka, osoba, która miała wspaniały kontakt z nauczycielami, pracownikami szkolnej obsługi i oczywiście z rodzicami i dziećmi - wspomina Dorota Szulc, dyrektorka toruńskiej "jedynki". - Wpadała do mojego gabinetu i z uśmiechem pytała, co jest do zrobienia. Była bardzo odważna i kochała ludzi. To, co się stało to dla nas niewyobrażalna i straszliwa strata.