Zmęczony? Spróbuj jogi! Odetchnie i ciało, i umysł. Szkoły jogi z Torunia na brak zainteresowanych nie narzekają

Zainteresowanie jogą rośnie i, jak przekonują instruktorzy, będzie rosnąć dalej.

- Jestem z tego pokolenia, które nastawione było na robienie kariery, siedzenie w pracy po godzinach. Na szczęście i my, pokolenie X, obudziliśmy się, widząc, jak zgubne jest to w skutkach. Mamy kariery, domy za miastem i ogromne zmęczenie, ból kręgosłupa i rozbiegane myśli. Nasze dzieci obserwowały ten pęd i szczęśliwie chcą żyć inaczej. Ta postawa nastawiona na życie już wymusza zmiany na rynku pracy. Pracodawcy są coraz bardziej elastyczni, w dużych korporacjach sale do jogi i medytacji nie są niczym dziwnym – mówi Anna Mosakowska.