Zmiana pracy na lepszą - jak i kiedy to robić? Czy warto ryzykować zmianę pracy? Co z kredytem i urlopem?

Co powoduje, że chcemy zmienić pracę?

Nie chwal się szukaniem pracy

Odejście z firmy to proces. Lepiej nie mówić o tym publicznie na etapie poszukiwania pracy. To zaś może doprowadzić, że szefostwo, jeśli się o tym dowie, zwolni nas, zanim znajdziemy nową pracę. Dobrym pomysłem jest unikanie zamieszczania ogłoszeń o pracę w sieci. Z kolei informacje o zmianie zatrudnienia współpracownikom najlepiej przekazać, gdy taką już znajdziemy.

Kiedy składać wypowiedzenie?

Podjęcie decyzji o odejściu nie powinno oznaczać złożenia wypowiedzenia. Jeśli nie mamy zaplecza finansowego, mogłoby to oznaczać kilka miesięcy bez zatrudnienia i bez środków do życia. Najlepszą zasadą jest składanie wypowiedzenia dopiero wtedy, gdy mamy już zapewnione nowe stanowisko. Aktualny pracodawca będzie miał czas na znalezienie nowego pracownika, a ty nie będziesz musiał przebywać na bezrobociu. Co więcej, dobrym rozwiązaniem jest szczere i przyjazne porozmawianie z pracodawcą, wyjaśnienie powodów zmiany pracy.

Jak nie palić za sobą mostów?

Zmiana pracy a urlop

Osoby zatrudnione na umowę o pracę przy zmianie zatrudnienia wciąż mają do wykorzystania urlop proporcjonalny do przepracowanego okresu. W przypadku odejścia np. z końcem maja oznacza to 1 dni wolnych z przysługujący 26 dni urlopu. W czerwcu byłoby to 13 dni. Oznacza to, że jeśli pracę w nowym miejscu zatrudnienia zaczniemy np. w czerwcu, przysługiwać nam będzie 15 dni urlopu za okres do końca roku. Szczegóły opisuje art. 155 Kodeksu pracy. Jednocześnie pamiętajmy o tym, że podczas wykorzystania większego okresu urlopowego aniżeli wynosi ten, który nam przysługuje, pracodawca w nowej firmie pomniejszy nam ten okres. Jeśli pracodawca nie wyrazi zgody na urlop, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.