Zmiany w dowodach osobistych. Kto musi wymienić? Jak złożyć wniosek? Ile czeka się na dowód w Toruniu?

Ważność dowodu osobistego

Zadbanie o to, by dowód osobisty był ważny, leży w kwestii każdego obywatela. Bez niego niemożliwe jest potwierdzenie tożsamości, a także podróżowanie po krajach strefy Schengen. A za posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym obowiązuje kara grzywny w wysokości nawet 5000 złotych. Należy także pamiętać, że ważność dowodu uzależniona jest od wieku jego właściciela:

Złożenie wniosku przez internet

Aby ten proces jeszcze bardziej ułatwić, od 1 stycznia 2024 roku możliwe jest składanie wniosku o nowy dowód także przez internet. Do złożenia wniosku przez internet potrzebny jest profil zaufany. Wniosek generowany jest automatycznie w Rejestrze Dowodów Osobistych. Wszystkie dane osobowe pobrane zostaną z rejestru PESEL. Składający wniosek będzie zobowiązany do sprawdzenia poprawności swoich danych osobowych i danych kontaktowych. Do urzędu natomiast i tak trzeba będzie się udać, by złożyć podpis, który znajduje się na dowodzie, a także w celu pobrania odcisków palców. Na wizytę w urzędzie od daty złożenia wniosku obowiązuje 30 dni. Po tym terminie wniosek zostanie automatycznie odrzucony. Nowy dowód osobisty zostanie dostarczony do wybranego urzędu miasta bądź gminy w ciągu kolejnych 30 dni. Usługa wymiany dowodu jest bezpłatna.