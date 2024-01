Znane firmy w Toruniu intensywnie szukają pracowników. TZMO, KMT Meat i inni. Ile płacą?

TZMO poszukuje pracowników na wiele stanowisk - szczegóły rekrutacji do końca stycznia zainteresowani znajdą w tekście.

Styczeń to okres intensywnych poszukiwań pracowników na produkcji w wielu zakładach w Toruniu. Kogo szukają i jakie warunki zatrudnienia oferują TZMO, Alvacon Technics, KMT Meat, Visopac i inne znane firmy?

Tylko lista poszukiwanych pracowników przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych jest długa. "Opatrunki" potrzebują pracowników produkcji, ale i specjalistów do swoich zakładów w różnych częściach kraju. Dla kogo mają pracę w Toruniu i okolicy? Sprawdziliśmy.

"Opatrunki" po pierwsze potrzebują pakowaczy i obsługujących maszyny

W Toruniu firma potrzebuje w styczniu po pierwsze pakowaczy i osób obsługujących maszyny produkcyjne. Oczekuje przynajmniej zawodowego wykształcenia, solidności i gotowości do pracy w systemie 3-zmianowym. Firma oferuje godziwe wynagrodzenie, prace na etat, ale też pakiet benefitów: od oferty wypoczynkowej po dofinasowanie przedszkola czy żłobka dla dziecka. Do końca stycznia TZMO rekrutuje też w toruńskiej spółce Bella na stanowiska: technologa, magazyniera, mechanika, elektroautomatyka i specjalisty ds. zrównoważonego rozwoju. W zakładach TZMO przy ul. Żółkiewskiego natomiast - tokarzy i operatorów maszyn CNC.

Poza Toruniem natomiast, np. w zakładzie Seni w Brodnicy jest dobra praca dla mechanika i specjalisty ds. elektroautomatyki. Te rekrutacje też trwają do końca stycznia.

Alucon Technics oferuje 5,7-6,4 tys. zł brutto operatorom maszyn

Alucon Technics to prężna firma, która specjalizuje się w produkcji wyrobów stalowych i aluminiowych. Swój zakład w Toruniu ma a terenie dawnej Elany, przy ul. Płaskiej.

W styczniu ta firma poszukuje między innymi operatorów maszyn CNC. Oferuje im miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5.700 - 6.400 zł brutto. Oprócz tego jeszcze: kwartalną premię frekwencyjną, paczki na święta i pracę w małych zespołach. 5.100-5.400 zł brutto - tyle z koli firma oferuje poszukiwanym ślusarzom. 5.400-6.400 zł brutto natomiast - spawaczom, których też w styczniu rekrutuje. W tych przypadkach również gwarantuje premie co kwartał.

Ten pracodawca oczekuje doświadczenia w obsłudze wspomnianych maszyn oraz gotowości do pracy w systemie 2-zmianowym (od poniedziałku do piątku).

KMT Meat ma długą listę potrzeb. Kogo szuka i co oferuje?

Firma KMT Meat to producent linii do uboju i rozbiórki zwierząt. Przedsiębiorstwo rozwija się coraz prężniej, a jego produkty trafiają też do wielu zagranicznych odbiorców.

W styczniu firma poszukuje między innymi: operatorów prasy krawędziowej, ślusarza, tokarza, spawacza TIG, inżyniera konstruktora maszyn, przedstawiciela handlowego. Ile płaci? W ogłoszeniach rekrutacyjnych podaje: "dobre wynagrodzenie". Handlowcom do podstawy oferuje prowizję.

Visopack szuka pracowników na kilkanaście stanowisk

Elektronicy, mechanicy maszyn przemysłowych, operatorzy wózków widłowych i nie tylko - tacy pracownicy potrzebni są natomiast firmie Visopack w Toruniu. To przedsiębiorstwo, które produkuje folie polipropylenowe. Swój zakład ma przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie.

Firma w każdym wypadku oczekuje kierunkowego, technicznego wykształcenia oraz znajomości branży i gotowości do pracy w 3-zmianowym. Co natomiast oferuje? "Umowę o pracę na pełen etat z zachowaniem dobrych i stabilnych warunków zatrudnienia adekwatnych do kwalifikacji, możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie, premie i bonusy" - podaje w ogłoszeniach. Zainteresowani powyższymi ofertami pracy mogą aplikować m.in. poprzez portal OLX (zakładka: Toruń/praca). Kandydaci znajdą też jednak szczegóły części ofert na firmowych stronach pracodawców, np. TZMO.

WAŻNE. Najniższa krajowa od stycznia poszła w górę. Od lipca wzrosnąć ma ponownie Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło z dotychczasowych 3600 zł do 4242 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa - z 23,50 zł do 27,70 zł brutto.

Według zapowiedzi, w 2024 roku minimalna krajowa wzrośnie po raz drugi w połowie roku. Od 1 lipca minimalna płaca i minimalna stawka godzinowa ponownie ulegną zwiększeniu - odpowiednio do kwoty 4300 zł i 28,10 zł brutto. To będzie drugi rok z rzędu, gdy minimalna płaca rośnie w trakcie roku dwa razy. Pierwszy raz stało się to w ub.r.

