Inwestycje w Toruniu. Czy ściana po kinoteatrze "Grunwald" się nie zawali?

Budowa Teatru Muzycznego w Toruniu: co ze ścianą po "Grunwaldzie"?

Ich niepokój wzrósł w ostatnich tygodniach, gdy pod ścianą po "Grunwaldzie" pojawiły się barierki. Uniemożliwiają one przejście chodnikiem po południowej stronie ulicy Warszawskiej. Zdaniem niektórych to dowód, że ze ścianą po "Grunwaldzie" nie jest najlepiej.

Budowa Teatru Muzycznego w Toruniu: będzie trzeci projekt

Co dalej z budową? Inwestor, którym jest Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu, liczy, że do końca tego roku zakończy przygotowania do wznowienia przedsięwzięcia. Do tego czasu powstać ma... trzeci już projekt obiektu. W nim zostanie uwzględniony odkryty na budowie fragment XIII-wiecznego muru nowomiejskiego. Będzie wyeksponowany w foyer teatru. Mur, po badaniach archeologicznych, jest obecnie zabezpieczony geowłókniną i folią budowlaną.

Przed wznowieniem budowy dopięta ma być też sprawa pozyskania pod inwestycję działki, sąsiadującej z terenem po "Grunwaldzie" od południa. Należy do hotelu sieci "Halo" (dawny hotel "Kopernik"), który jest częścią państwowego Polskiego Holdingu Hotelowego. Samorząd województwa podpisał już list intencyjny, w którym przewidziano pozyskanie nieruchomości.