Znane twarze wśród kandydatów KO do sejmiku wojewódzkiego

Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów na radnych powiatu toruńskiego. To grupa 33 osób. Do 23-osobowej Rady Powiatu Toruńskiego kandydują w pięciu okręgach.

Ksiądz i feministki

Senator Tomasz Lenz zapewnił, że imponuje mu szacunek, jakim lokalna społeczność obdarza radnych sejmiku: - Do nich podchodzą wszyscy - jako do swoich radnych, reprezentujących ich sprawy w województwie (...). Podchodzi proboszcz, drużyny feministyczne, ludzie od lewa do prawa. Wszyscy traktują tych radnych, jako swoich. Jako tych, którzy mają czas i możliwości lobbowania za ich dotacją, inwestycją, którzy znajdą czas, by pomóc w zorganizowaniu turnieju sportowego, wydarzenia artystycznego".