Także Lewica ma kandydata na prezydenta Torunia. To Piotr Wielgus, mąż wiceministry

Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<<

Piotr Wielgus jest działaczem społecznym, ekspertem w zakresie zrównoważonego rozwoju aktywistą miejskim. Doradza samorządom.

- Jest najwyższy czas na dialog, na miejską demokrację, na włączanie mieszkańców w proces decyzyjny, na wysokiej jakości usługi publiczne, na Toruń czysty, bezpieczny i zadbany. Jest czas na dobre rządzenie. Długo się nad propozycją Lewicy nie zastanawiałem. Tak, to jest ten moment. To jest ten moment, by całą swoją energię skupić na Toruniu. W naszym mieście potrzebne są zmiany i nowe podejście do zarządzania - mówił Piotr Wielgus.

Jego zdaniem w Toruniu zamiast osiedli deweloperskich powinny powstawać osiedla komunalne z mieszkaniami na wynajem. Proponuje montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach miejskich, by miasto produkowało energię. Inne postulaty to oddział pediatryczny w szpitalu miejskim, przychodnia zdrowia na każdym osiedlu, psycholog i dentysta w każdej szkole oraz trasa tramwajowa na lewobrzeże. Według Piotra Wielgusa dobrze zorganizowana komunikacja miejska w Toruniu powinna być darmowa dla dzieci i młodzieży. Zapowiedział ochronę obszarów przyrodniczych i ogrodów działkowych przed planami inwestycyjnymi.