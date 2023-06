Żuromin na dotyk - komentuje Adam Willma

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta tłumaczy, że organizatorzy imprezy na Rynku wcześniej zgłosili imprezę, więc nie było możliwości jej przesunięcia. Być może, tyle że walka o ciszę trwa już od wielu lat i o poszczególnych bitwach można by napisać książkę (redakcję pod kątem wulgaryzmów można by powierzyć pewnemu radnemu z komisji oświaty i sportu) . Rodzi się jednak inne pytanie - z jakiego powodu akurat z Rynku Staromiejskiego uczyniono miejsce, w którym scena z pełnym nagłośnieniem huczy na okoliczność każdego biegu, rocznicy czy okolicznościowego koncertu? Dlaczego kusi być miejscem, w którym w swoich przebojach pławią się organizatorzy pijalni i lodowisk?

Gdy nie wiadomo dlaczego, wiadomo, że chodzi o pieniądze. Bo toruńska Starówka weszła w fazę, w której jeszcze kilka lat temu znajdował się Kraków – obsługi turysty, który chce zabawić się krótko i dobitnie. Temu turyście podstawia się tuż pod piwny stolik orkiestrę dętą i koncert rapowy.

Problem w tym, że miejsc, w których można byłoby zagrać kameralny koncert klasyczny, jest mieście niewiele. Najważniejsze z nich to właśnie Sala Mieszczańska w Ratuszu i Dwór Artusa, które zostały wręcz do tego stworzone. Oczywiście, już słyszę ten argument o głosowaniu nogami. Problem z tym, że prowadzi on niechybnie do (z całym szacunkiem) Kobylnicy i Żuromina, tylko takich w ładniejszej dekoracji.