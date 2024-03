ZUS w Toruniu szuka pracowników na różne stanowiska! Czym kusi kandydatów? Warto tu pracować?

Braki kadrowe w ZUS

Praca na stałe albo na zastępstwo. Czasem wystarczy średnie wykształcenie

Do 21 marca mają czas ci, których zainteresuje praca na stanowisku ds. konta ubezpieczonego w ZUS Toruń. Pracownik na tym stanowisku zapewnia obsługę spraw ubezpieczonych.

Wymagania wobec kandydatów? Wystarczy średnie wykształcenie, choć mile widziane jest wyższe. Oczekiwany jest przynajmniej rok doświadczenia z ubezpieczeniami społecznymi, a także znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do niej, a także umiejętność obsługi pakietu MS Office.

Co ZUS oferuje? Wysokości pensji nie zdradza. Podaje jednak, że to praca na czas określony (zastępstwo). Oferuje m.in. "bogaty program szkoleń, w tym możliwość dofinansowania studiów, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym dopłatę do wypoczynku i zajęć sportowych oraz atrakcyjne pakiety ubezpieczeń zdrowotnych i na życie w PZU". Do aplikowania zachęca osoby z niepełnosprawnościami.