"Tam była umieralnia!" Tak wyglądał koszmar zwierząt w "schronisku" przy ulicy Gagarina w Toruniu

"Toruńska kocia straż". Interweniowało Toruńskie Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt

Jest nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 11. Siedziba fundacji "Toruńska kocia straż" znajdowała się zaraz obok, w wynajętym od prywatnego właściciela pawiloniku handlowym. Z wnętrza dochodziło szczekanie psów, ale nie było widać tego, co się dzieje we wnętrzu. Duże okna były szczelnie zasłonięte roletami. Szczekających psów nikt nie widywał na spacerach. Ta sytuacja zaniepokoiła też uczniów "jedenastki", którzy powiedzieli o niej nauczycielce.

- To była umieralnia - mówi że łzami w oczach radna Beszczyńska.

Przypomnijmy, że we wtorek 19 marca po sygnale radnej Kamili Beszczyńskiej i zgłoszeniu prezesa Toruńskiego Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt Piotra Korpala policja, z pomocą strażaków, weszła do siedziby fundacji "Toruńska kocia straż" przy ulicy Gagarina. Jej właścicielce odebrano dwanaście kotów i dziewięć psów. Odkryto też 37 martwych zwierząt.

To sygnał radnej Beszczyńskiej i upór prezesa Korpala sprawił, że koszmar zwierząt został przerwany. Jak w ogóle mogło do niego dojść? Jak to możliwe, że "schronisko" dla nich urządzono w fatalnych warunkach, w pawiloniku?

Na nie nie zważała kobieta prowadząca fundację. Jej misją było ratowanie bezdomnych, porzuconych zwierząt. Trafiały do adopcji. Działalność fundacji można było śledzić na jej profilu w mediach społecznościowych. Tam koszmaru oczywiście nie było widać. Tyle że przy coraz większej liczbie zwierząt, wobec złych warunków i braku odpowiedniej opieki, prawdopodobnie zarażały się chorobami i umierały. Prezes Korpal wcześniej interweniował, także w miejscach, w których poprzednio działała fundacja, między innymi w altanie w jednym z ogródków działkowych przy ulicy Przybyszewskiego.