Wzięła ślub na chorobowym. ZUS w Toruniu zażądał zwrotu zasiłku!

Pani Aneta trzy lata temu wróciła na stałe z zagranicy. Zatrudniła się w Toruniu w pewnej publicznej instytucji. Gdy pochorowała się na kręgosłup i rwę kulszową, wraz ze swoim wieloletnim partnerem życiowym postanowili wziąć ślub cywilny. Głównie po to, by mężczyzna miał dostęp do jej dokumentacji medycznej w szpitalu etc.

Co z tego wynikło? Wielka afera! Bo pani Aneta ślub w USC w Toruniu wzięła będąc na zwolnieniu chorobowym. I kogoś z jej pracy niesamowicie to zaniepokoiło...