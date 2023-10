Zwiększenie emerytury jest możliwie. Możesz ją nawet podwoić! Ponowne przeliczenie i inne sposoby

Jak podwyższyć swoje świadczenie emerytalne?

Stabilna przyszłość finansowa to temat, który interesuje nas wszystkich. Pracujemy całe życie, aby przejść na godną emeryturę i cieszyć się złotą jesienią życia. Niezależnie od tego, czy jeszcze pracujemy, czy już zbliżamy się powoli do wieku emerytalnego, nurtuje nas pytanie: ile pieniędzy będziemy otrzymywać do ZUS po przejściu na emeryturę?