Zwrot składki zdrowotnej z ZUS? Kto odzyska nadpłatę? Trzeba dopilnować tych terminów ustalonych przez ZUS!

Nowe zasady 2023 - jakie dokumenty złożyć?

Do kiedy złożyć korektę?

Korektę wysokości składki zdrowotnej za rok ubiegły, można złożyć najpóźniej do dnia wnioskowania o zwrot nadpłaty. Jeśli jednak tego się nie składa, ostatecznym terminem jest 30 czerwca 2023 roku. Szczegóły składania wniosków do ZUS!

Kto składa roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

Jak uzyskać zwrot nadpłaty składki zdrowotnej?

W momencie, gdy powstanie nadpłata, płatnik może starać się o zwrot. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nadpłata est rozliczona w ramach istniejących zaległości. Na profilu płatnika na PUE ZUS urząd tworzy wniosek o zwrot nadpłaty. Wtedy też podatnik powinien go sprawdzić i podpisać, a następnie wysłać do ZUS do 1 czerwca 2023 roku. Najpóźniej do 1 sierpnia ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy zapisany na koncie płatnika.