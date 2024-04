13. emerytura już w kwietniu. Ile trafi na konta emerytów i rencistów? Znamy konkretne kwoty świadczeń

Komu przysługuje 13.emerytura?

Wysokość 13.emerytury

Waloryzacja emerytur i rent wyniesie w 2024 roku 12,12 procent. 13. emerytura wypłacana jest w wysokości obowiązującej w danym roku emerytury minimalnej. Od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura (jak również renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna) wynosi już 1780,96 zł brutto i wzrosła o 192,52 zł. Najniższa emerytura netto wynosi ok. 1620,65 zł. Ile zatem trzynastki na rękę, czyli netto otrzymają emeryci i renciści? Jak czytamy na wiadomosci.radiozet.pl wyliczenie 13. emerytury na rękę nie było proste. Zależy to bowiem od wielu czynników. Wiadomo jednak, że dzięki waloryzacji będzie ono wyższe niż przed rokiem. To o ile wzrośnie zależy od wysokości emerytury jaka senior pobiera co miesiąc z ZUS.