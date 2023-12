32. urodziny Radia Maryja w Toruniu. Uwaga, zmiana organizacji ruchu [program obchodów]

Radio Maryja zaczęło nadawać z Torunia 9 grudnia 1991 roku. Głównym inicjatorem założenia rozgłośni był redemptorysta, ojciec Tadeusz Rydzyk, do dziś nią kierujący. Urodziny Radia Maryja są co roku świętowane w pierwszą sobotę grudnia.

32. rocznica powstania Radia Maryja w Toruniu: program obchodów

Na parkingu przed Areną Toruń staną namioty. W nich znajdą się stoiska leśników oraz Fundacji „Nasz Przyszłość”.

"Zapraszamy do pielgrzymowania. Niech to będą szczególnie życiowe rekolekcje dla Was. Zapraszamy również do odwiedzenia Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Zobaczycie także budynek Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II. Niestety wystawa stała nie jest gotowa, dlatego jeszcze nie można jej zwiedzać. Przybywajmy pod hasłem, które wypowiedział do nas św. Jan Paweł II podczas II Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Rzymu: „Kościół, pasterze i wierni, musi bardziej uświadomić sobie własną odpowiedzialność wobec nakazu Chrystusa: »Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu«. Głośmy Ewangelię poprzez modlitwę, dobre słowo, ale i rozpowszechnianie pism czystopolskich i katolickich mediów" - podkreśla ojciec Rydzyk.