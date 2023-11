Kolędy w Toruniu. W parafii na Rubinkowie zaczynają się jeszcze przed świętami

Kolędy na Rubinkowie: początek już 11 grudnia

Kolędy w Toruniu: dwie parafie czekają na zgłoszenia

"Zeszłorocznym zwyczajem chcemy spotkać się z Wami podczas dorocznych odwiedzin duszpasterskich zwanych potocznie kolędą. Będziemy odwiedzać tych Parafian, którzy wyrażą gotowość przyjęcia kapłana z Bożym błogosławieństwem. Takie zgłoszenie można uczynić w dwojakiej formie: poprzez wypełnienie karteczki wyłożonej z tyłu kościoła i włożenie do koszyka tam stojącego, albo przyniesienie do zakrystii lub poprzez formularz dostępny w internecie. Prosimy o zgłoszenia najpóźniej do 17 grudnia 2023 roku, abyśmy w Boże Narodzenie mogli przekazać szczegółowy plan kolędy" - czytamy w ogłoszeniu podpisanym "Wasi Duszpasterze Parafii Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu".

Kolędy 2023/2024 w Toruniu: w większości parafii po świętach

- Rok temu wróciliśmy do tradycyjnej formy kolędy - mówi ks. Krzysztof Winiarski, proboszcz parafii św. Michała Archanioła. - To okazja, by spotkać się po czasie pandemii, odnowić relacje, zdopingować ludzi do praktykowania. W takim mieście jak Toruń ludzie często zmieniają miejsce zamieszkania, niektórzy nawet nie wiedzą, do jakiej parafii należą. Podczas wizyty duszpasterskiej jest szansa na przekazaniem im takich informacji. W pandemii w ramach kolędy zapraszaliśmy wiernych z poszczególnych budynków do kościoła mszę świętych. Odzew był, ale to jednak forma zastępcza. W czasie tradycyjnej kolędy to będzie chciał, nas przyjmie.