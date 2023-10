39. rocznica zamachu na ks. Popiełuszkę. W Toruniu złożono kwiaty pod jego pomnikiem

Ks. Jerzy Popiełuszko postać i upamiętnienie

Ks. Jerzy Popiełuszko był charyzmatycznym kapłanem, słynącym z gorących kazań podczas nabożeństw za Ojczyznę. Wspierał także opozycję. 19 października 1984 roku został uprowadzony przez Służbę Bezpieczeństwa w drodze z Bydgoszczy w okolicach podtoruńskiego Górska, torturowany, a następnie zabity. 30 października jego zmasakrowane ciało wyłowiono z Wisły w okolicach zapory we Włocławku. W zakończonym w lutym 1985 roku procesie przed sądem w Toruniu na wysokie kary więzienia za tę zbrodnię skazano trzech oficerów: Adama Pietruszkę na 25 lat, Leszka Pękalę na 15 lat i Waldemara Chmielewskiego na 14 lat. Później jednak na wniosek ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka kary te dwukrotnie znacznie złagodzono (do 10 lat, 6 lat, 4,5 roku). Do dziś nie wyjaśniono jednak do końca okoliczności i nie wskazano inspiratorów tego zabójstwa.

W 1997 roku kościół katolicki rozpoczął proces beatyfikacyjny księdza Jerzego Popiełuszki, zakończony w 2010 roku ogłoszeniem go błogosławionym przez papieża Benedykta XVI. W 2014 roku bł. Jerzy Popiełuszko został patronem NSZZ „Solidarność”. Od 2014 roku trwa jego proces kanonizacyjny.