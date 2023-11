Adam Driver zagra Kopernika? Hollywoodzki aktor pod wrażeniem dzieła Jana Matejki

Adama Drivera nie trzeba specjalnie przedstawiać. To hollywoodzki gwiazdor, znany m.in. z "Gwiezdnych wojen", "Domu Gucci" czy "Historii małżeńskiej". Do Torunia aktor przyjechał na galę otwarcia 31. Festiwalu EnergaCAMERIMAGE, która odbyła się w sobotę, 11 listopada. Podczas tej uroczystości odebrał Nagrodę Specjalną dla Aktora. Widzowie mogli też zobaczyć najnowszy film z jego udziałem pt. "Ferrari". Driver spacerował po wpisanej na listę UNESCO toruńskiej starówce i wraz z innymi filmowcami skorzystał też z dodatkowej atrakcji Festiwalu EnergaCAMERIMAGE. W Ratuszu Staromiejskim zobaczył obraz Jana Matejki pt. "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem".

- Szerokim echem w mediach odbiła się informacja o Adamie Driverze, który miał w trakcie swojej wizyty w Toruniu podczas Festiwalu EnergaCAMERIMAGE zadeklarować chęć zagrania w filmie roli Mikołaja Kopernika - mówi Roman Tondel, zastępca dyrektora Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. - Być może do takiego wyznania sprowokowała go wizyta w Muzeum Okręgowym w Toruniu, gdzie miał szansę zobaczyć jedno z najsłynniejszych dzieł Jana Matejki przedstawiające Kopernika. Driver odwiedził toruński ratusz wraz dyrektorem festiwalu Markiem Żydowiczem, a także operatorem Robbie Ryanem, reżyserem Volkerem Schlöndorffem i byłym ministrem kultury Waldemarem Dąbrowskim. Wszyscy byli pod olbrzymim wrażeniem możliwości obcowania z tak niezwykłym dziełem.

Po projekcji filmu "Ferrari" i po wizycie w muzeum odbyła się sesja "Q&A", czyli Questions and Answers (ang. pytania i odpowiedzi). Driver przyznał wówczas, że zaskoczyło go jak jest podobny do Kopernika. A kiedy prowadzący zapytał aktora o plany na przyszłość, ten odpowiedział "Copernicus". Czy tak się stanie, czas pokaże.