Alicja Majewska w Toruniu. Zaśpiewa "Piosenki Korcza i Andrusa" w CKK Jordanki

Zaplanujcie swój wieczór na 15 października, ponieważ to data, którą warto zarezerwować na wyjątkowy koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Ich niepowtarzalna muzyka przeniesie Was w świat emocji, nostalgii i piękna. To wydarzenie, którego nie możecie przegapić!

Archiwum Polska Press