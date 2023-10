Sztuka piękna jak nauka – nietuzinkowe malarstwo w toruńskim Muzeum Podróżników

Wizje dzięki książkom

Plazma i ciała niebieskie

„Część wystawy poświęcona została Ziemi, która była punktem wyjścia w badaniach Kopernika – pisze we wprowadzeniu do wystawy Katarzyna Kołodziejczyk. „Obrazy przedstawiają naszą planetę jako piękny, delikatny glob, unoszący się w kosmicznej przestrzeni. Ta część wystawy podkreśla, jakie znaczenie ma nasza planeta w skali Wszechświata. Kolejne obrazy ilustrują fascynację nocnym niebem. Kopernik przekonał nas, że nie jesteśmy centrum Wszechświata, a Słońce nie krąży wokół Ziemi. To kolejna część wystawy przedstawiająca tym razem ruch gwiazd na niebie i ukazująca, jak nasza perspektywa kosmosu zmienia się w zależności od położenia obserwatora. Jako astronom, Kopernik dokonał przełomowej obserwacji, twierdząc, że to nie Ziemia, a Słońce stanowi centrum naszego Układu Słonecznego. Dlatego na wystawie można zobaczyć również obrazy prezentujące Słońce jako potężną kulę gorącej plazmy i ilustrujące jego wpływ na naszą planetę oraz inne ciała niebieskie. dlatego całość wystawy stanowi abstrakcyjną interpretację oraz odniesienia do planet, które zrewolucjonizowały wiedzę na temat Układu Słonecznego”.