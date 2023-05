Atak cyberoszustów? Każdy z nas jest narażony! Chroń się przede niebezpiecznymi reklamami! Cyberoszuści - jak ich unikać?

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pojawił się komunikat o niebezpiecznych linkach i oprogramowaniu, które może służyć do wyłudzania danych i pieniędzy. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o ochronie w sieci? >>>>>>

Niebezpieczeństwo w Internecie jest realne. Każdy z nas niemal każdego dnia może zetknąć się z próbą wyłudzenia danych osobowych, kradzieży pieniędzy z konta bankowego i z próbą podjęcia innych niebezpiecznych działań. W większości przypadków cyberoszuści wykorzystują naszą naiwność, a uzyskanie przez nich dostępu do naszych danych wymaga naszej... współpracy. W Internetowej codzienności łatwo można się zagubić, ale co zrobić, aby tego uniknąć? Na co powinniśmy uważać? W co nie powinniśmy klikać?

Cyberoszuści wykorzystują reklamy!

O rosnącym problemie niebezpieczeństw w Internecie informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Na atak jesteśmy narażeni podczas wpisywania haseł w wyszukiwarce i podczas klikania w linki. Ostatnio cyberprzestępcy zaczynają wykorzystywać reklamy, a także mechanizmy pozycjonowania wyników wyszukiwania w naszych przeglądarkach. Dzięki podstępnym działaniom mogą pozyskać nasze dane osobiste oraz wykraść pieniądze.

Jak działają oszuści?

Warto znać sposób działania cyberoszustów. Bardzo często wykorzystują one wizerunki znanych banków oraz funduszy inwestycyjnych, aby osłabić naszą czujność i zachęcić do kliknięcia proponowanego link. Jak to się dzieje?

Załóżmy, że Internauta wpisuje w wyszukiwarkę hasło np. nazwę banku i otrzymuje wyniki. Coraz częściej na pierwszym miejscu może wtedy natrafić na fałszywe strony internetowe, spreparowane tak, aby imitowały te, z których zwykle korzystamy. Z kolei my często nie sprawdzamy, czy to na pewno jest ta strona, bo przecież "logo jest podobne" i na pierwszy rzut oka nic nie budzi naszych wątpliwości.

Oszuści ostrzegają o oszustwie?

W tym miejscu warto zaznaczyć, że podstęp oszustów dodatkowo opiera się na tym, że na fałszywych stronach pokazują informacje o tym, żeby uważać na działania przestępców. W ten sposób budują zaufanie klientów, sugerując to, że dbają o ich bezpieczeństwo i są wiarygodni. Tymczasem jednak jest to gra pozorów zachęcająca do korzystania ze sfałszowanego panelu logowania. Tam nieświadomi niebezpieczeństw podajemy dane, które dają przestępcom dostęp do naszego prywatnego konta bankowego.

Niebezpieczne linki i programy

Czasem przestępcy działają w bardziej bezpośredni sposób, np. podszywając się pod banki i inne instytucje w mailach i SMS-ach. Tam często umieszczają linki do wspomnianych stron, gdzie pobierają od nas dane do logowania - często pod pozorem zachęcenia, abyśmy upewnili się, ze nasze konto bankowe jest bezpieczne. W niektórych przypadkach namawiają do instalowania "specjalnego" oprogramowania, które rzekomo ma chronić nasz sprzęt. W praktyce jednak wprowadza do systemu wirusa, który pozyskuje nasze dane.

Fałszywa reklamy - jak się na nią nie złapać?

Staranne przygotowanie oszustów i tak nie zadziała, jeśli będziemy uważni i ostrożni. Ich działania skłaniają nas do działania w emocjach, w pośpiechu i pod presją np. poprzez sugestię, że nasze konto bankowe jest w niebezpieczeństwie. Dlatego też my mamy szansę na to, aby podjąć się bezpiecznych działań, które zniwelują ryzyko padnięcia ofiarą przestępców. Jak to robić? Istnieje kilka rad!

Zawsze sprawdzajmy stronę internetową - dokładnie powinniśmy weryfikować adres URL. Przede wszystkim: czy jest poprawny, bez błędów, literówek i drobnych zmian. Czasem przestępcy tworzą strony podobne do prawdziwych i w nazwie zmieniają dosłownie jedną literkę. Jeśli cokolwiek budzi wątpliwości, musimy wyjść ze strony! Samodzielnie wpisuj nazwę strony - to radzą eksperci CSIRT NASK. Dzięki temu unikniemy klikania niebezpiecznych linków. Dodaj stronę banku do zakładek - ta się nie zmieni, będzie pod ręką.

Ochrona danych osobowych w Internecie

Kluczowe jest to, aby z rozwagą i ostrożnością podawać dane w Internecie. Jeśli nie mamy pewności do jakiejś strony, nie logujmy się na nią. Ponadto: uważnie czytajmy treści e-maili, powiadomień w aplikacjach i wiadomości SMS. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości powinniśmy skontaktować się z bankiem!

Jak jeszcze dbać o bezpieczeństwo?

