Atak legionelli w toruńskich szkołach. Sytuacja jest rozwojowa. Znamy stanowisko dyrekcji szkół i prezydenta Torunia

Dzień dobry,

w imieniu Pana Dyrektora Michała Dąbkowskiego chciałbym poinformować, że w wyniku przeprowadzony badań próbek wody pod kątem bakterii legionelli w internacie nr I i II oraz hali sportowej (natryski) uzyskaliśmy następujące wyniki.

W internacie nr II liczba legionelli wynosiła 26 jednostek na 100 ml wody. System sieci wodnej w internacie nr II jest pod kontrolą i nie wymaga podjęcia żadnych specjalnych działań.

W internacie nr I liczba legionelli wynosiła 773 jednostki na 100 ml wody. System sieci wodnej jest skolonizowany przez bakterię legionella w stopniu średnim. W ramach działań naprawczych został przeprowadzony przegrzew wody do temperatury 73 stopni C. Ze wszystkich kranów i natrysków została spuszczona woda o temp. pow. 70 stopni co powinno wyeliminować bakterię legionelli z Internatu nr I. W chwili obecnej oczekujemy na wyniki badań powtórnych próbek wody pod kątem bakterii legionella.

W hali sportowej liczba legionelli wynosiła 1700 jednostek na 100 ml wody. System sieci jest skolonizowany przez bakterię legionella w stopniu wysokim. Od dnia uzyskania wyniku w stopniu wysokim zostały wyłączone z użytkowania natryski w hali sportowej. W ramach działań naprawczych został przeprowadzony przegrzew wody do temperatury 73 stopni C. Ze wszystkich kranów i natrysków została spuszczona woda o temp. pow. 70 stopni co powinno wyeliminować bakterię legionella z sieci wodociągowej w hali sportowej. Natryski w hali sportowej pozostaną wyłączone z użytkowania do czasu uzyskania wyniku poniżej 100 jednostek na 100 ml wody. Obecnie zgodnie z procedurą oczekujemy na wykonanie powtórnych badań próbek wody pod kątem bakterii legionella.

O wynikach przeprowadzonych powtórnych badań będziemy informować Państwa na bieżąco.

Pozdrawiam

Rafał Bruzda

Starszy inspektor ds. bhp