PILNE! Legionella w czterech kolejnych szkołach w Toruniu. Jaka decyzja władz?

Kolejne szkoły z legionellą

Legionellę w listopadzie br. stwierdzono w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu. To była pierwsza placówka, w której odnotowano zbyt wysokie stężenie bakterii. Uzyskane wówczas wyniki wykazały, że w armaturze prysznicowej w szatniach przekroczono normę. Dzięki konsultacjom z toruńską stacją sanitarno-epidemiologiczną podjęto natychmiastowe działania, które odizolowały pomieszczenie. Szkoła niezwłocznie wymieniła dysze oraz przeprowadziła dezynfekcję termiczną. Znacząco podniesiono temperaturę węzła ciepłowniczego. Zlecono także powtórzenie badań i ograniczenie dostępności do pryszniców dla uczniów do momentu uzyskania prawidłowego wyniku.

Na Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu się jednak nie skończyło. Jak informuje rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Stacjonarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy badania wody wykazały obecność także w X Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha, III Liceum Ogólnokształcącym im. Samuela Bogumiła Lindego, IX Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka, V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II. Na zlecenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu niezwłocznie podjęto także działania interwencyjne zmierzające do redukcji liczby bakterii w placówkach, czyli: