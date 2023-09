Auto Moto Show 2023. Fani motoryzacji mieli co podziwiać w toruńskim MotoParku

Auto Moto Show w Toruniu: wiele motoryzacyjnych atrakcji

Przejazdy driftowe i zbiórki charytatywne podczas Auto Moto Show

W trakcie Auto Moto Show odbyło się też szereg pokazów i prezentacji związanych z bezpieczeństwem, m.in. ratownictwa drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej udzielanej ofiarom wypadków drogowych. Fundacja FUN and DRIVE zbierała fundusze na zakup i wyposażenie karetek neonatologicznych, czyli do ratowania życia i zdrowia noworodków. W tym roku wykorzystała do tego celu m.in. profesjonalne symulatory wyścigowe, z których po dorzuceniu się do zbiórki każdy mógł skorzystać.